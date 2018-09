Karlsruhe (AFP) Für Versorgungsbezüge aus der betrieblichen Altersversicherung werden weiterhin Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Die Beitragspflicht ist verfassungsgemäß, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss entschied (Az: 1 BvL 2/18). Nach einem weiteren Beschluss dürfen die Kassen auf Rentenzahlungen von Pensionskassen keine Beiträge erheben, soweit die früheren Versicherungsbeiträge vom Arbeitnehmer bezahlt wurden. (Az: 1 BvR 100/15 und 1 BvR 249/15)

