Dresden (AFP) Ein 59-jähriger Mann hat in Dresden Kinder auf einem Spielplatz mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Ein elfjähriger Junge wurde dabei am Rücken getroffen und leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Samstag, die Mutter des verletzten Jungen meldete ihn aber erst am Montag der Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.