Ludwigshafen (AFP) Eine aus Legosteinen gebaute Maschinenpistole hat im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen alarmierten am Montagabend die Polizei, als sie in einer Wohnung einen Mann sahen, der mit einer Maschinenpistole am Fenster hantierte, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

