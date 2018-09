Marseille (AFP) Ein mutmaßlicher Komplize bei dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel 2014 ist in Frankreich in einem anderen Fall zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im südfranzösischen Marseille verurteilte den 30-jährigen Nacer Bendrer am Montag wegen versuchter Erpressung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.