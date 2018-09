Essen (dpa) - Der Chef der Chirurgie an der Essener Uniklinik sitzt in Untersuchungshaft - unter dem Verdacht, für medizinisch nicht notwendige Lebertransplantationen verantwortlich zu sein. Eine unnötige Operation, an der er selbst beteiligt war, soll zum Tod eines Patienten geführt haben. Der 61-Jährige hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Uniklinik kündigte an, vollumfänglich mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sich weitere Mediziner der Klinik Essen strafbar gemacht haben könnten.

