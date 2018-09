Tripolis (AFP) Tagelange Kämpfe rivalisierender Milizen nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis haben tausende Menschen in die Flucht getrieben. Mehr als 1800 Familien seien in umliegende Ortschaften oder sicherere Stadtviertel geflohen, teilte die libysche Einheitsregierung am Dienstag mit. Ein Drittel der Bewohner sind demnach aber aus Sorge vor Plünderungen und Diebstählen in den umkämpften Gebieten geblieben. Ein Großteil dieser Familien braucht demnach dringend Lebensmittel und sauberes Wasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.