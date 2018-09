Frankfurt/Main (AFP) Während eines Ausflugs ist eine Schulklasse in Frankfurt am Main von einem ganzen Wespenschwarm attackiert worden. 20 Schüler und drei Lehrer seien am Dienstag teils mehrfach von Wespen gestochen worden, teilte die Feuerwehr in der Mainmetropole mit. Vermutlich war demnach ein zufälliger Tritt auf ein Erdnest der Auslöser für den Wespenangriff auf die gesamte Gruppe.

