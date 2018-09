Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein österreichischer Kollege Herbert Kickl haben mehr Tempo bei der Umsetzung der Beschlüsse des EU-Gipfels zur Flüchtlingspolitik gefordert. "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten wirklich auch zu vorzeigbaren, wirksamen europäischen Lösungen kommen", sagte Seehofer am Dienstag nach einem Treffen mit Kickl in Berlin. "Bisher haben wir es ja nur mit Absichtserklärungen zu tun."

