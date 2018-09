Berlin (AFP) Angesichts der gewaltsamen Ausschreitungen in Chemnitz haben führende Siemens-Mitarbeiter in Sachsen die Menschen in dem Bundesland aufgefordert, sich zu Toleranz und Mitmenschlichkeit zu bekennen. In einem offenen Brief der Leiter der Siemens-Werke und Niederlassungen in Sachsen heißt es: "Es ist Zeit, dass sich die starke Zivilgesellschaft des Freistaates(...)offen und laut zu Toleranz und Mitmenschlichkeit bekennt und gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zur Wehr setzt."

