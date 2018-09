Paris (AFP) Die französische Großbank Société Générale hat im Rechtsstreit mit den USA 1,2 Milliarden Euro zurückgestellt. Das Institut erklärte am Dienstag in Paris, es erwarte den Abschluss des Streits "in den kommenden Wochen". Kontrolleure des US-Finanzministeriums werfen der Bank einen Verstoß gegen Wirtschaftssanktionen vor, vor allem gegen den Iran.

