Chemnitz (AFP) Nach den gewaltsamen Ausschreitungen möchte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das sächsische Chemnitz nach Angaben der Stadt besuchen. Merkel habe dies in einem Telefonat mit der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) angeboten, teilte die Pressestelle der Stadt am Dienstag mit. Ludwig nehme "das Angebot gern an" und habe Merkel auch eingeladen. Einen Termin gebe es noch nicht. Zuerst hatte der MDR über die Besuchspläne berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.