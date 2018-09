Köln (AFP) Der tote Säugling, der vor rund zwei Wochen in einer Babyklappe in Köln gefunden wurde, wird anonym beerdigt. Die Beisetzung finde am Freitagvormittag auf dem Nordfriedhof der Domstadt statt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach konnte die Todesursache bei der Obduktion nicht geklärt werden.

