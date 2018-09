Konstanz (AFP) In einem Wald in Baden-Württemberg ist ein toter Säugling gefunden worden. Ein Mann entdeckte das Neugeborene am Montag bei Arbeiten in seinem Waldstück nahe Stetten am kalten Markt, wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Dienstag mitteilten. Seit wann der tote Säugling dort lag, war zunächst unklar - ebenso die Todesumstände und das Alter des Kinds. Mehr Aufschluss sollte eine Obduktion bringen.

