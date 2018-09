Wien (AFP) In Österreich hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss seine Arbeit zur skandalumwitterten Durchsuchung des Verfassungsschutzes durch eine Einheit unter Leitung eines FPÖ-Polizeichefs aufgenommen. Die ersten Zeugen wurden am Dienstag zu dem Fall befragt, der seit März in Österreich für Empörung sorgt. Bei der vom FPÖ-Innenministerium unterstützten Durchsuchung beim Verfassungsschutz waren Daten zu Rechtsextremen und Burschenschaftlern beschlagnahmt worden, obwohl es sich um Korruptionsermittlungen gehandelt hatte.

