Kabul (AFP) Die afghanischen Taliban haben nach Angaben des US-Unternehmens Site den Tod des Anführers des radikalislamischen Haqqani-Netzwerks bekannt gegeben. Dschalaluddin Haqqani habe "in seinen letzten Jahren" an einer Krankheit gelitten, zitierte das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen am Dienstag eine Erklärung der afghanischen Taliban. Das Haqqani-Netzwerk zählt zu den gewalttätigsten Gruppen, die in Afghanistan aktiv sind.

