Cloppenburg (AFP) Meldungen über einen verunglückten Fallschirmspringer haben bei Hemmelte in Niedersachsen für Aufregung gesorgt. Ein Polizeihubschrauber und private Sportflieger suchten aus der Luft, wie die Polizei in Cloppenburg am Dienstag mitteilte. Letztlich handelte es sich jedoch nur um einen abgestürzten Wetterballon.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.