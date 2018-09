Berlin (AFP) Die von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht gestartete Sammlungsbewegung "Aufstehen" will der sozialen Ungleichheit in Deutschland entgegenwirken, um rechten Tendenzen in der Gesellschaft Einhalt zu gebieten. In dem am Dienstag veröffentlichten Gründungsaufruf heißt es: "Die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts, wachsende Unzufriedenheit und empfundene Ohnmacht schaffen einen Nährboden für Hass und Intoleranz."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.