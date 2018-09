Flensburg (AFP) Die Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP zum 1. September hat die Neuzulassungen im August sprunghaft ansteigen lassen. Im vergangenen Monat wurden rund 316.000 Neuwagen angemeldet, fast 25 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg am Dienstag mitteilte. Verantwortlich dafür seien vor allem die Autohändler, wie deren Zentralverband ZDK in Bonn erklärte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.