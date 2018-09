Bonn (AFP) Mehr als acht Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchskandals der katholischen Kirche auch in Deutschland will die Deutsche Bischofskonferenz den Abschlussbericht eines dazu veranlassten Forschungsprojekts vorlegen. Auf der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda werde am 25. September die 2013 begonnene und nun abgeschlossene Studie vorgestellt und beraten, teilte die Bischofskonferenz am Mittwoch in Bonn mit. Dafür sei ein Tag der viertägigen Vollversammlung eingeplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.