London (AFP) Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab hat Kritik an den Regierungsplänen für den EU-Austritt zurückgewiesen. Vor Mitgliedern eines Parlamentsausschusses in London bezeichnete Raab am Mittwoch den sogenannten Chequers-Plan der konservativen Premierministerin Theresa May als den "bei weitem plausibelsten und glaubhaftesten". Sowohl in Großbritannien selbst als auch bei der EU-Kommission gibt es starke Vorbehalte gegen Mays Pläne. Am Donnerstag kommt Raab erneut mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel zusammen.

