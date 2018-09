Berlin (AFP) Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) hat einen Neubeginn an der Spitze von CDU und CSU im Bundestag gefordert. Er kandidiere für das Amt des Fraktionsvorsitzenden, weil er glaube, "dass die Fraktion neue Impulse braucht, um die kommenden drei Jahre erfolgreich zu gestalten", sagte Brinkhaus der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag laut Vorabmeldung. Er will bei der Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden am 25. September gegen Amtsinhaber Volker Kauder (CDU) antreten.

