Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat den Weg für einen deutlich vereinfachten Austausch personenbezogener Daten mit Japan frei gemacht. Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die japanischen Regelungen denen der EU sehr ähnlich seien, sagte Justizkommissarin Verena Jourova am Mittwoch in Brüssel. Die Regierung in Tokio habe sich darüber hinaus verpflichtet, weitere Garantien einzuführen um einen "im Wesentlichen gleichwertigen" Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten.

