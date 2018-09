Berlin (AFP) Die Deutschen schauen in der Freizeit am liebsten fern. 95 Prozent der Bundesbürger schalten mindestens einmal in der Woche ihren Fernseher ein, wie aus dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten sogenannten Freizeitmonitor der Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht. Der Fernseher ist jedoch nicht in allen Altersgruppen gleich beliebt. Junge Erwachsene und Singles surfen lieber im Internet. Fernsehen rangiert bei ihnen auf Platz fünf der liebsten Freizeitbeschäftigungen. Kinderlose Paare verbringen ihre Zeit am liebsten mit dem Partner.

