Freiburg (AFP) Der Taschenlampenschein von Fledermausforschern hat in Inzlingen in Baden-Württemberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner sah die Lichter der zwei Biologen am Dienstagabend auf einem Hügel hinter einer Häuserreihe und vermutete Einbrecher, wie die Polizei in Freiburg am Mittwoch mitteilte. Mehrere Streifenwagen wurden alarmiert.

