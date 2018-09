Sofia (AFP) Ein kurdischstämmiger Deutsche, der am Sonntag auf Bestreben der Türkei in Bulgarien festgenommen wurde, ist am Mittwoch unter Hausarrest gestellt worden. Das Bezirksgericht in Warna habe von der Türkei die für eine Auslieferung erforderlichen Unterlagen angefordert, sagte Gerichtssprecher Radoslaw Lasarow der Nachrichtenagentur AFP. Für die Zeit der Prüfung des Auslieferungsgesuchs bleibe Y. unter Hausarrest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.