München (AFP) Gesetzlich Krankenversicherte, die mit einem Selbstbehalt-Tarif Beiträge sparen, müssen einen Teil dieser Ersparnis an den Fiskus abgeben. Denn die hier von den Kassen gezahlten "Prämien" gelten als Beitragsrückerstattung und mindern damit den für Kassenbeiträge gewährten Steuernachlass, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. (Az: X R 41/17)

