New York (AFP) Großbritannien hat eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Nervengiftanschlag von Salisbury beantragt. Die für Donnerstag geplante Sitzung werde es London ermöglichen, über den Stand der Ermittlungen zu berichten, sagte die britische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Karen Pierce, am Mittwoch in New York. Die britische Regierung hatte zuvor den russischen Militärgeheimdienst GRU für den Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich gemacht.

