Frankfurt/Main (AFP) Aus Spaß hat sich ein Mann in Frankfurt am Main in der Nacht zum Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 03.15 Uhr überholte der 43-Jährige innerorts einen Streifenwagen mit etwa 100 Stundenkilometern, wie die Beamten mitteilten. Einer Kontrolle entzog sich der Autofahrer und raste über rote Ampeln und durch Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung davon.

