Wiesbaden (AFP) In vielen Mehrpersonenhaushalten, in denen mindestens ein Mensch mit ausländischen Wurzeln lebt, wird überwiegend Deutsch gesprochen. Dies sei in 56 Prozent dieser Haushalte der Fall, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Demnach hängt die Wahl der bevorzugten Sprache stark davon ab, wie viele Menschen im Haushalt einen Migrationshintergrund haben.

