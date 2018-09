New York (AFP) Angesichts einer befürchteten Großoffensive der syrischen Armee auf die letzte Rebellenhochburg Idlib haben die zehn nicht ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Sie appellierten am Mittwoch an die Konfliktparteien, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dafür müssten "alle Maßnahmen" ergriffen werden.

