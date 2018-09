Den Haag (AFP) Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) hat bestätigt, dass das Ende Juni in Südengland vergiftete Paar mit Nowitschok in Kontakt gekommen war. Die Analyse habe die Erkenntnisse Großbritanniens bestätigt, teilte die OPCW am Dienstag mit. "Dies war ein Nowitschok-Nervengift, von derselben Art wie das, welches bei der versuchten Ermordung von Sergej und Julia Skripal verwendet wurde", hieß es von der Organisation.

