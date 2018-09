Asuncion (AFP) Rund drei Monate nach der Verlegung der paraguayischen Botschaft in Israel nach Jerusalem vollzieht das südamerikanische Land eine Kehrtwende: Die Botschaft werde wieder nach Tel Aviv zurück verlegt, kündigte die Regierung in Asunción am Mittwoch an. Damit solle zu den diplomatischen Bemühungen um einen "umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden" in der Region beigetragen werden, erklärte die Regierung des Mitte August angetretenen neuen Präsidenten Mario Abdo Benitez.

