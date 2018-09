Duisburg (AFP) Die Polizei hat in Duisburg eine unangemeldete Demonstration dutzender Kurden aufgelöst. Etwa 60 Teilnehmer zogen am Mittwoch durch den Stadtteil Marxloh und zeigten dabei verbotene Fahnen mit dem Porträt des in der Türkei inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan, wie die Polizei mitteilte. Einige Demonstranten trugen zudem T-Shirts mit dem Bild Öcalans.

