Hamburg (AFP) Der als "Tatort"-Ermittler Karl-Friedrich Boerne bekannte Schauspieler Jan Josef Liefers hat für ein positiveres Denken in Deutschland geworben. "Mich nervt der Hang zum Klagen - als stünde uns ständig das Wasser bis Oberkante Unterlippe", sagte de 54-Jährige der Illustrierten "Gala" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Es mag sich banal anhören, aber das Leben in Deutschland ist gerade ein Hauptgewinn: Seien wir froh, dass wir nicht in einem Kriegsgebiet wie Syrien geboren wurden."

