Paris (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat davor gewarnt, im Mittelmeer gerettete Migranten zurück nach Libyen zu schicken. Dort liefen die Flüchtlinge Gefahr, Opfer "schwerer Misshandlungen" zu werden, erklärte das UNHCR am Mittwoch in einer aktualisierten Version seiner offiziellen Position zu Libyen. Fehlende Regierungsgewalt habe die Instabilität in dem nordafrikanischen Land weiter verstärkt.

