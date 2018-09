Berlin (AFP) Die Union hat der SPD einen "Schlingerkurs" in der Zuwanderungspolitik vorgeworfen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), kritisierte am Mittwoch in Berlin das Nein des Berliner SPD-Landesverbandes zur Einstufung der nordafrikanischen Maghreb-Staaten und Georgiens als sichere Herkunftsstaaten. Eine solche Regelung sei "genau das richtige Mittel, um unser Asylsystem zugunsten der tatsächlich Schutzbedürftigen zu entlasten", sagte Middelberg.

