Berlin (AFP) Auf dem Land droht ein Vereinssterben. Zwischen 2006 und 2016 und damit binnen zehn Jahren lösten sich in ländlichen Regionen bereits mehr als 15.500 Vereine auf - das war jeder neunte, wie der Stifterverband am Mittwoch in Berlin mitteilte. In Dörfern, Gemeinden und Kleinstädten haben Vereine demnach zunehmend Schwierigkeiten, Engagierte zu gewinnen und zu binden.

