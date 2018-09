Berlin (AFP) Noch nie gab es soviel befristete Beschäftigungsverhältnisse wie derzeit in Deutschland. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 3,2 Millionen, wie aus der Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage hervorgeht, die AFP am Mittwoch vorlag. Im Vergleich zu 2016 haben befristete Beschäftigungsverhältnisse um 10,5 Prozent zugenommen. Der Anteil von Befristungen an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten lag 2017 demnach bei 8,3 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.