Nürnberg (AFP) In Nürnberg ist ein 14-Jähriger zu einer Spritztour mit einem nicht zugelassenen Auto gestartet. Mit ihm im Auto saßen vier andere Jugendliche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach sei Polizisten im Stadtgebiet in der Nacht zum Donnerstag das Auto ohne Kennzeichen aufgefallen. Ein erster Stoppversuch sei gescheitert, weil der Fahrer geflohen sei. Kurz darauf sei er aber auf einem unbefestigten Weg mit dem Auto stecken geblieben.

