Köln (AFP) Mit einer scharfen russischen Weltkriegsgaranate ist eine 90-Jährige am Donnerstag bei der Polizei in Leverkusen aufgetaucht. Die Seniorin betrat am Morgen eine Wache im Stadtteil Opladen und präsentierte den Beamten die voll funktionsfähige Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Polizei in Köln mitteilte. Sie löste damit einen Einsatz des Kampfmittelräumdiensts und eine gut zweistündige Sperrung der Wache aus.

