Brüssel (AFP) In Belgien sorgt das Video einer schwarzen Wettermoderatorin des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RTBF für Furore, in dem sie Rassismus anprangert und dabei in Tränen ausbricht. "Es gibt zu viele Leute, die denken, dass es in Belgien keinen Rassismus gibt", sagt Cécile Djunga in der Aufnahme, die sie am Mittwochabend auf ihrer Facebookseite veröffentlichte. Innerhalb von Stunden sahen tausende Nutzer des Online-Netzwerks das Video und sprachen der jungen Frau ihre Solidarität aus.

