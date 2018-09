Wiesbaden (AFP) Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Hessen hat sich Ministerpräsident und CDU-Landeschef Volker Bouffier klar von der AfD abgegrenzt. "Wer Hetze und Hass verbreitet, der hat mit der CDU nichts gemein", erklärte Bouffier am Donnerstag in Wiesbaden bei der Vorstellung des CDU-Landtagswahlprogramms. Die AfD radikalisiere sich immer stärker und wolle die Gesellschaft spalten.

