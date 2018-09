Rio de Janeiro (AFP) Der ultrarechte brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro ist bei einer Messerattacke bei einem Wahlkampfauftritt leicht verletzt worden. Der Stich in die Bauchgegend sei aber nur oberflächlich gewesen, schrieb sein Sohn Flavio Bolsonaro am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es geht ihm gut." Fernsehbilder zeigten, wie der Ex-Offizier bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Juiz de Fora im Bundesstaat Minas Gerais angegriffen wurde.

