New York (AFP) Vor Beratungen des Iran, der Türkei und Russlands über eine drohende Militäroffensive in der syrischen Provinz Idlib haben die acht europäischen Länder im UN-Sicherheitsrat den Schutz der Zivilbevölkerung angemahnt. In einem gemeinsamen Appell zeigten sie sich am Donnerstag zutiefst besorgt über Militäraktionen im Nordwesten Syriens, die "katastrophale humanitäre Folgen für Zivilisten" haben könnten. Zu den Unterzeichnern gehörten Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Polen und Schweden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.