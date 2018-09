Blois (AFP) In Frankreich ist ein Busfahrer zu einer Geldstrafe von 370 Euro verurteilt worden, weil er bei einem Alkoholtest Schüler an seiner Stelle ins Röhrchen pusten ließ. Der 51-jährige Fahrer forderte im vergangenen Dezember im zentralfranzösischen Dorf Bracieux einen Jungen in seinem Bus auf, in das Messgerät zu pusten, wie am Mittwoch bekannt wurde. Da dieser nicht lang genug blies, musste noch dessen älterer Bruder ran.

