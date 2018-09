New York (dpa) - Rund die Hälfte aller Teenager weltweit hat einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef zufolge schon Gewalt oder Mobbing durch Mitschüler erlebt. Jeder zweite der 150 Millionen Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren habe im vergangenen Monat in oder in der Nähe der Schule Mobbing erlebt oder sei im vergangenen Jahr in eine Schlägerei verwickelt gewesen. So ist es in einem aktuellen Unicef-Bericht zu lesen. Schulen müssten Teenager besser vor Gewalt und Mobbing schützen, so der Appell.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.