Wiesbaden (AFP) Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) will die Einbürgerung von Extremisten verhindern. "Wer unsere demokratischen Werte und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, darf nicht eingebürgert werden", erklärte Beuth am Donnerstag in Wiesbaden. Wer einmal in der extremistischen Szene verhaftet gewesen sei, müsse für seine Einbürgerung mehr erbringen, als sich davon zu distanzieren.

