Chicago (AFP) Bei einer Schießerei in einer Bank in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer Schießerei zwischen einem Schützen und einem Polizisten im Eingangsbereich und in der Ladezone der Fifth Third Bank.

