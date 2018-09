Neubrandenburg (AFP) Zwei unbekannte Männer haben in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern mitten in der Nacht die Erdgeschosswohnung einer syrischen Familie attackiert. Sie hämmerten gegen die Eingangstür und riefen, die Bewohner sollten "abhauen und in ihr Land zurückkehren", wie die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Als sie gegen die Fenster der Wohnung schlugen, öffnete sich ein Fensterflügel.

