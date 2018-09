Berlin (AFP) Die SPD hält trotz Ablehnung aus der Union weiter an dem Vorhaben fest, abgelehnten Asylbewerbern mit Job das Bleiben zu ermöglichen. Der sogenannte Spurwechsel bleibe "absolut auf der Tagesordnung", sagte SPD-Parteichefin Andrea Nahles am Donnerstag vor einer Klausurtagung ihrer Fraktion. Derzeit würden in Deutschland "die Falschen" abgeschoben. "Wir brauchen eine Perspektive auf Dauer für diejenigen, die gut integriert sind", sagte sie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.